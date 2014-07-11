На Донетчине из-за обстрела люди остались без света

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «Донецкоблэнерго» (ДТЭК).

Согласно сообщению, 11 июля в результате обстрела с воздуха в Дзержинском районе были повреждены линии электропередачи, питающие подстанции «Центральная Артем», «Северная» и «Центральная Щербиновка». В результате без электроэнергии осталась центральная часть города Дзержинск, частично поселок Кирова и город Артемово, а также шахта Центральная. В настоящее время сотрудники «Донецкоблэнерго» (ДТЭК), а также бригады ДТЭК высоковольтных сетей восстанавливают поврежденное оборудование.

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В сообщении также отмечается, что кроме обесточенных объектов в Дзержинском районе без электроэнергии до сих пор остаются жители 30 населенных пунктов в Славянском, Краснолиманском, Шахтёрском, Артемовском и Марьинском районах. Несмотря на сложные условия энергетики продолжают восстанавливать поврежденное оборудование. В ремонтных работах задействовано 40 бригад и 48 механизмов.

В «Донецкоблэнерго» (ДТЭК) констатировали, что сегодня, 11 июля, сотрудники их компании уже восстановили высоковольтную линию ВЛ-110 «СлавТЭС – Райгородская» и подстанцию «Райгородская», которая подает электроэнергию на насосную станцию, снабжающую питьевой водой Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку. Также восстановлена линия электропередачи 110 кВ «СлавТЭС – Артёмовск», что даст возможность ввести в действие насосные 1 и 2 подъёма канала «Северский Донец-Донбасс».

Кроме того, энергетики продолжают работы по восстановлению электроснабжения подстанции 35 кВ «Снежнянская-2». Это позволит включить в работу 33 трансформаторные подстанции и подать напряжение в 8 населенных пунктов Шахтерского района, заключено в сообщении.