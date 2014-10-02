В Бердянске милиция помешала активистам повалить Ленина
13:06, 02 октября 2014Общество
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Монумент нужно демонтировать хотя бы потому, что возле него активно собирались сепаратисты.
Памятник Ленину охраняет милиция / ТСН
В Бердянске милиция помешала повалить Ленина. Милиция взяла монумент под охрану по требованию местной власти. В мэрии говорят, что он - памятник архитектуры, поэтому его сносить нельзя.
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Активисты не стали спорить с властью, а начали сбор подписей за легальное демонтирование памятника Ленину.
Начальник бердянского горотдела милиции заявил, что монумент стоит убрать хотя бы потому, что под ним в течение весны собирались сепаратисты.
В Бердянске милиция помешала свергнуть Ленина
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