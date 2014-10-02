В Кривом Роге повалили памятник Ленину (фото)

В этот раз пострадал монумент, вокруг которого еще месяц назад разразились нешуточные споры. Тогда активисты города широко анонсировали свои намерения о сносе памятника, но в указанное время, на указанном месте их ожидало оцепление милиции, сообщает Первый Криворожский.

Неудавшийся снос закончился ультиматумом: активисты дали властям 10 дней на демонтаж памятника и ожидали отклика чиновников до 24-го августа.

Но на сессии горсовета было решено, что в текущей обстановке неуместно распылятся на столь незначительные поводы и обсуждения. Вопрос был закрыт.

Сейчас проводятся работы по уборке пострадавшего памятника.