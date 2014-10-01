В Северодонецке снесли обгоревший бюст Ленина
20:57, 01 октября 2014Общество
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В Северодонецке Луганской области городские службы демонтировали бюст Ленина на перекрестке ул. Ленина и Первомайской.
Бюст Ленина демонтировали / wikimapia.org
Как пишет sever.lg.ua со ссылкой на заместителя городского головы Петра Чернышина, это был вынужденный шаг властей.
Причиной демонтажа стал тот факт, что несколько дней назад на бюст надели автомобильную покрышку и подожгли.
Читайте такжеВ Харькове постамент памятника Ленину разрушили на следующий день после ремонта (фото)В результате обгорела краска. Кроме того, с бюста отвалился нос. Как уточняется, городская власть будет решать, что с делать с демонтированным бюстом дальше.
Напомним, в минувшее воскресенье в Харькове снесли самый большой памятник Ленину в Украине.
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