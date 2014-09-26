СНБО не знает точного количества погибших украинских военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко, отвечая на вопрос журналистов.

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"В настоящее время мы не можем назвать количество погибших, поскольку еще идет идентификация тел, найденных под Иловайском. Кроме того, заработал общий центр идентификации, на который мы уже получили несколько сотен обращений", - сказал Лысенко.

Кроме того, он отметил, что также поступает много обращений от людей о пропавших без вести их близких, среди которых достаточно много гражданских лиц, и все эти данные обрабатываются, чтобы иметь общую картину.

Как сообщал УНИАН, по данным СНБО, по состоянию на 12 сентября за время проведения АТО с 15 апреля погибли 873 украинских военнослужащих.

По данным заместителя главы Днепропетровской облгосадминистрации Святослава Олейника, по состоянию на 20 сентября, в восточных областях во время проведения АТО погибли около 2 тыс. чел. Он добавил, что в это количество входят погибшие военные, а также бойцы добровольческих батальонов и спецбатальонов милиции.

По данным издания «Зеркало недели. Украина» из санитарных и медицинских учреждений, по состоянию на 18 сентября в Луганской и Донецкой областях погибли более 1,4 тыс. украинских воинов.

По данным ООН, с середины апреля количество погибших на востоке Украины, включая жертв авиакатастрофы малайзийского авиалайнера, составляет 3543 чел.