В трех районах Донецка нет света из-за боевых действий

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

В сообщении отмечается, что по состоянию на вечер, в северной части Донецка продолжаются активные боевые действия.

Также сказано, что в 15.30 прямым попаданием снаряда была повреждена высоковольтная линия «Смолянка-Магистральная», в результате чего были обесточены питающие подстанции «Маяк», «Засядько», «Магистральная», «Щербаковская», «Ветка» и «Бутовка», от которых запитаны сети всех энергоподающих предприятий города. Без энергоснабжения оказались порядка 400 трансформаторных подстанций - Киевский, Ворошиловский и частично Куйбышевские районы.

Из-за отсутствия энергоснабжения была прекращена работа Северного и Центрального водопроводных узлов КП «Донецкгорводоканал». Водоподача в Киевском районе прекращена до восстановления электроснабжения.

Кроме того, в городе была полностью остановлена работа городского электротранспорта.

Аварийно-диспетчерская служба ПАО «Донецкгоргаз» предприятия сообщает о новых адресах повреждённых газопроводов в период с 12.00 до 16.00 – по ул. Пришвина, Анадырской, Рубенса, Чебышева, Листопрокатчиков, Чапаева, Ванина и Бориса Горбатого.

В горсовете констатировали, что вечером приступить к ремонту высоковольтной линии не представляется возможным из-за непрекращающихся обстрелов. Энергоподающие предприятия ведут переподключение подстанций.

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Масштабы разращения и повреждения жилого фонда устанавливаются, на местах работают ГСЧС Украины в Донецкой области и бригады скорой помощи.

На данный момент удалось восстановить работу центральных маршрутов электротранспорта: трамвай № 1 и троллейбус № 2, сказано в сообщении.