В шахту Засядько попал снаряд, три человека получили ранения

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины, председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец.

По его словам, раненые – сотрудники шахты, но не являются подземными рабочими.

Читайте такжеВо время обстрела боевиками Попасной погиб мужчина, двое ранены «Людей под землей сейчас нет, они смогли выйти», - сообщил Волынец.

В то же время Донецкий горсовет сообщил, что в результате боевых действий в Донецке сегодня, 30 сентября, обесточена шахта им. Засядько.