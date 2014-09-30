В шахту Засядько попал снаряд, три человека получили ранения
19:43, 30 сентября 2014Общество
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На территории административно-бытового комплекса шахты им. А.Ф. Засядько в результате попадания снаряда ранены три сотрудника.
REUTERS
Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины, председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец.
По его словам, раненые – сотрудники шахты, но не являются подземными рабочими.
Читайте такжеВо время обстрела боевиками Попасной погиб мужчина, двое ранены «Людей под землей сейчас нет, они смогли выйти», - сообщил Волынец.
В то же время Донецкий горсовет сообщил, что в результате боевых действий в Донецке сегодня, 30 сентября, обесточена шахта им. Засядько.
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