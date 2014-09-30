На Луганщине боевики отбирают дома у местных жителей

Боевики отбирают жилье у жителей города Лутугино в Луганской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«В городе Лутугино боевики так называемой «ЛНР» заставляют местных жителей продавать свои дома. За недвижимость террористы предлагают от 100 до 1000 у.е.», – отметил он.

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При этом, добавил Лысенко, «местным жителям дают понять, что жилье у них все равно отберут, с компенсацией или без».

«Подчеркнем, что в соответствии с действующим законодательством, все сделки, осуществленные под принуждением, являются нелегитимными. Гражданам, пострадавшим от преступлений террористов, после выезда в освобожденные районы Донбасса или других регионов Украины, рекомендуем написать заявления о преступлениях в прокуратуру и ОВД», - отметил представитель СНБО.