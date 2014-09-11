СБУ задержала боевика, который расстреливал местных жителей в Донецкой области

Контрразведка Службы безопасности Украины ликвидировала так называемую «расстрельную группу», которая, сплотившись в Дружковке Донецкой области как «карательный орган» террористической организации «ДНР», похищала, истязала, совершала физические пытки и расстреливала местных жителей.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБ Украины, задержан еще один бандит из дружковской «расстрельной группы НКВД комендатуры ДНР», местный житель «П». Установлено, что он лично казнил трех граждан. Перед убийством «П» вывозил своих жертв в лесополосу на окраину города, где истязал, а затем убивал.

Днем ранее СБУ задержала одного из «палачей» этой банды – 24-летнего жителя Дружковки «К», который расстреливал людей с особой жестокостью.

Читайте такжеСБУ задержала двух жителей Кировоградской области, которые воевали на стороне террористов

Среди замученных - местные проукраинские предприниматели, на имущество которых соблазнились преступники. Под лозунгом «очистки общества» банда по своему усмотрению уничтожала беззащитных людей - без постоянного местожительства, безработных и больных. У следствия есть свидетельство местных жителей, что бандиты казнили и захваченных террористами украинских военных.

Следственным отделом УСБУ в Харьковской области в отношении «П» начато уголовное производство по части 2 статьи 110 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.