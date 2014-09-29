СМИ: в Макеевку заехала колонна техники боевиков "ДНР"

В частности, колонна бронетехники была замечена в Макеевке, сообщает ТСН со ссылкой на иностранных журналистов.

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Отмечается, что колонна - полтора десятка единиц техники - шла под флагами "ДНР".

Ранее сообщалось, что в Макеевке в результате обстрелов пострадали жители пяти районов, погиб один человек.