Боевики платят учителям за работу сухими пайками

10:02, 29 сентября 2014
Общество
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В школах на захваченных боевиками территориях учителям предлагают в оплату за работу брать сухие пайки.

REUTERS

Об этом руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук написал на своей странице в соцсети.

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"В школах на захваченных боевиками территориях учителям предложено в оплату за работу брать сухие пайки. Пайки производства РФ. Выдается 1 паек в день", - написал Дмитрий Тымчук.

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