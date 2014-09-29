Боевики платят учителям за работу сухими пайками

Об этом руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук написал на своей странице в соцсети.

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"В школах на захваченных боевиками территориях учителям предложено в оплату за работу брать сухие пайки. Пайки производства РФ. Выдается 1 паек в день", - написал Дмитрий Тымчук.