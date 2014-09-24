В МИД России объяснили, почему преследуют крымских татар

Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России по поводу проведения правоохранительными органами оккупированного Крыма оперативно-розыскных мероприятий в центральном офисе Меджлиса.

«Силовиками были изъяты несколько жестких дисков, экстремистская литература, документы и огнестрельное оружие. Основанием для проведения оперативно-розыскных мероприятий послужил ряд нарушений российского законодательства со стороны указанных организаций», - говорится в комментарии.

В частности, нарушением, по данным департамента, называется участие в составе учредителей организации «Фонд «Крым» лидера крымских татар Мустафы Джемилева, которому запрещен въезд в Россию на 5 лет.

Кроме того, по данным ведомства, «Фонд «Крым» имея юридический адрес по улице Жидкова в Симферополе, вел свою деятельность по улице Шмидта.

«Наряду с неизменным уважением и поддержкой деятельности этнических организаций, мы выступаем за строгое соблюдение ими российского законодательства. В Российской Федерации требования закона едины для всех, и исключений быть не может», - говорится в комментарии.

Читайте такжеМИД: российская власть продолжает репрессии против крымских татар

Как сообщал УНИАН, 17 сентября в Крыму российские судебные приставы арестовали движимое и недвижимое имущество общественной организации «Фонд «Крым», в здании которой располагается офис Меджлиса крымскотатарского народа.

Как уточнил руководитель секретариата Меджлиса крымскотатарского народа Дилявер Акиев, «Фонд «Крым» владеет несколькими объектами недвижимости и автомобилями. Причиной ареста судебные приставы назвали долги организации.

«В двух словах нам сказали, что якобы из-за какой-то задолженности, штрафов. Я вам с уверенностью говорю, что на сегодняшний день никаких задолженностей у «Фонда «Крым» нет. Ни одной копейки. Никаких решений суда о взыскании с нас каких-то штрафов. Такого ничего не было», - сообщил Акиев.

Акиев также сообщил, что после обыска 16 сентября силовики изъяли в здании Меджлиса по улице Шмидта в Симферополе практически все компьютеры и документацию.

22 сентября, руководитель «Фонда «Крым» Риза Шевкиев сообщил, что организация будет отстаивать свои права в суде.

По его словам, прокуратура должна сделать запрос в министерство юстиции Крыма о составе учредителей «Фонда «Крым». Председатель фонда объяснил, что учредителями благотворительной организации являются три человека, среди которых нет лидера крымских татар Мустафы Джемилева.