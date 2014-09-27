В Украине без электроснабжения остаются 107 населенных пунктов

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 7 часов утра 27 сентября в трех областях остаются обесточенными 107 населенных пунктов.

Читайте такжеВ Киевской области ввели графики аварийных отключений электроэнергии

В частности, в Донецкой - 63 населенных пункта, в Луганской - 35 н.п. и в Запорожской - 9 н.п. За сутки восстановлено электроснабжение в Донецкой области 42 населенных пунктов, в Запорожской - 48 н.п.

К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.