В Украине без электроснабжения остаются 107 населенных пунктов
09:22, 27 сентября 2014Общество
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В течение суток бригадами облэнерго проводились работы по восстановлению электроснабжения населенных пунктов, которые были обесточены 24 сентября.
Без электроснабжения остаются 107 населенных пунктов / Фото УНИАН
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 7 часов утра 27 сентября в трех областях остаются обесточенными 107 населенных пунктов.
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В частности, в Донецкой - 63 населенных пункта, в Луганской - 35 н.п. и в Запорожской - 9 н.п. За сутки восстановлено электроснабжение в Донецкой области 42 населенных пунктов, в Запорожской - 48 н.п.
К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
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