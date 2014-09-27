Сегодня украинцев ожидает теплая и солнечная погода

Синоптики прогнозируютв северных областях ясную погоду без осадков. Температура воздуха днем до 18 градусов тепла, ночью - +4...+8 градусов. На Востоке сегодня также будет тепло и сухо.

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Днем температура воздуха поднимется до +18 градусов, а ночью от +6 до +8 градусов тепла. На Юге страны и в Крыму сегодня также не прогнозируют дождей. Днем воздух прогреется до +16...+18 градусов, а ночью - до +11, передает ТСН.

В центральной части страны ожидается небольшая облачность с прояснениями, будет сухо. Дневная температура воздуха около +15...+19 тепла, а ночью - до +8 градусов. На Западе Украины также без осадков и тепло. Днем на столбике термометра будет около 15 градусов выше нуля, а ночью - +4...+7 градусов.