В Тернополе открыли центр по поиску военнослужащих АТО

В центре сформирована всеукраинская база данных раненых, погибших, пропавших без вести, передает ZN.UA.

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Благодаря волонтерам центра родственники уже смогли отыскать, идентифицировать и похоронить более 100 тел.

Центр тесно сотрудничает с центром освобождение пленных ОО "Офицерский корпус" Владимира Рубана, СБУ, отделениями милиции, военкоматами, органами местного самоуправления разных уровней; оказывает воинам и их родственникам юридические консультации, консультации по социальной защите, медицинской и психологической помощи.

Основательница центра Алла Борисенко (волонтер "Чонгар") акцентирует внимание на ошибках, которые часто делают родные пленных, - публичные заявления в СМИ. Этой информацией могут воспользоваться боевики и во многих случаях такие ошибки стоят здоровья или жизни украинским военным. Волонтеры также просят в случаях, когда человек взят в плен, контактировать с центром только одному из родственников. Это экономит время сотрудников организации для оказания помощи тем, кто в ней нуждается.