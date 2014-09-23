Центр освобождения пленных опубликовал список из 504 пропавших без вести на востоке
12:40, 23 сентября 2014Политика
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Центр освобождения пленных опубликовал список из 504 пропавших без вести человек на востоке Украины.
REUTERS
Об этом сообщается на страничке центра в Facebook.
«Центр освобождения пленных ОО "Офицерский корпус" публикует списки пропавших на 22.09.14 по данным, собранным Центром. В списке могут неточности», - говорится в сообщении.
В списке указаны 504 человека.
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«Списки актуальны именно на 22.09.14. Через день-два ситуация по конкретным людям может меняться», - отмечает Центр освобождения пленных.
Телефонные линии Центра освобождения пленных:
+38-097-07-07-014, +38-063-888-40-40, +38-095-628-000-8
e-mail: centrosvobplen@ukr.net
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