Во время пожара в Умани спасли 15 хасидов

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УГСЧС в Черкасской области, около 19.40 передвижной патруль Уманской пожарно-спасательной части, во время обхода своего маршрута, заметил дым на 7-м этаже 9-этажного жилого дома по ул. Пушкина, 23. На место пожара оперативно прибыли пожарные расчеты из ближайшего стационарного поста и из группировки пожарно-спасательных сил управления ГСЧС области.

Во время ликвидации пожара в квартире, которую временного арендуют паломники-хасиды, спасателями эвакуировали 15 паломников. В квартире огонь повредил мебель в одной из комнат. Причиной пожара стали оставленные без присмотра свечи.

Читайте такжеВ Умани сотрудники ГСЧС спасли лагерь хасидов от водыКак сообщал УНИАН, в город Умань Черкасской области по состоянию на 24 сентября на празднование 5775 иудейского нового года Рош-га-Шана приехало 20450 хасидов-паломников из 9 стран. В прошлом году новый год у могилы цадика Нахмана здесь встретили почти 30 тыс. паломников из 16 стран. В Умани хасидов, которые приехали праздновать Рош-га-Шана 24 сентября, охраняют 421 правоохранитель и 90 спасателей.

Справка УНИАН. Ежегодно в Умани собираются сторонники иудейской течения хасидизма. Рабби Нахман из Брацлава (1772-1810) - основатель брацлавского (бресловского) хасидизма. Похоронен в Умани на еврейском кладбище. Могила цадика - одна из самых почитаемых святынь хасидов, место ежегодных массовых паломничеств.