В Умань приехали более 20 тысяч хасидов-паломников

В город Умань Черкасской области по состоянию на 24 сентября на празднование 5775 иудейского нового года Рош-га-Шана приехало 20 тыс. 450 хасидов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Уманского горисполкома, в Умани зарегистрировались 20 тыс. 450 хасидов, из которых 26 женщин, 1905 детей. Паломники приехали из 9 стран: Израиля, США, Великобритании, Франции, Канады, Германии, Швейцарии, Нидерландов и Бельгии.

Каждому иностранцу предоставляют памятку о мерах безопасности во время пребывания в Умань. Городской властью Умани, коммунальными, санитарно-эпидемиологическими, медицинскими службами, правоохранительными органами привлекаются необходимые ресурсы, чтобы празднование иудейского нового года прошло на должном уровне.

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Как сообщал УНИАН, в Умани хасидов-паломников, которые приехали праздновать иудейский новый год Рош-га-Шана 24 сентября, охраняют 421 правоохранитель и 90 спасателей. В прошлом году новый год по иудейскому календарю у могилы цадика Нахмана в Умани встретили почти 30 тыс. паломников из 16 стран, в основном из Израиля.

Справка УНИАН. Ежегодно в Умани собираются сторонники иудейского течения хасидизма. Рабби Нахман из Брацлава (1772-1810) - основатель брацлавского (бресловского) хасидизма. Похоронен в Умани на еврейском кладбище. Могила цадика Нахмана - одна из самых почитаемых святынь хасидов, место ежегодных массовых паломничеств.