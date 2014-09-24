В Шостке милиционеры изъяли у мужчины при перевозке арсенал оружия

В частности, милиция изъяла 15 автоматов Калашникова в полной комплектации, 2 карабина Мосина, 2 винтовки Мосина, пистолет-пулемет Шпагина, пулемет Дегтярева и комплектующие к оружию.

Читайте такжеВ Днепропетровске задержан джип с арсеналом оружия (фото)Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью управления МВД в Сумской области, сотрудники уголовного розыска совместно с работниками ГАИ остановили такси, загруженное коробками.

Владельцем груза оказался пассажир такси, 46-летний житель Шостки. Он уверял правоохранителей, что в коробках находятся макеты оружия. Для дальнейшей проверки авто вместе с грузом доставили в горотдел милиции.

"Во время проверки установлено, что коробки в Шостку были доставлены из разных регионов Украины с помощью одного из перевозчиков. В результате обыска по месту жительства мужчины правоохранители обнаружили и изъяли предметы, похожие на боеприпасы и холодное оружие", - отметил заместитель начальника УМВД области Василий Самокиш, добавив, что изъятое направлено на экспертизу.

"Эти факты занесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления по ч. 1 и 2 ст. 263 Уголовного кодекса ("незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами"), санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы", - говорится в сообщении.