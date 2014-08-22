У одессита изъяли арсенал оружия и карту порта

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, арсенал изъят этой неделе в ранее судимого 32-летнего одессита.

Спецоперация проводилась в рамках мероприятий по недопущению дестабилизации ситуации в регионе, проявлений экстремизма и терроризма, а также для обеспечения стабильности и безопасности граждан во время празднования Дня флага и Дня Независимости Украины. По словам начальника управления Ивана Катеринчука, во время проведения санкционированного обыска по месту жительства подозреваемого обнаружены и изъяты 2 обреза охотничьего ружья, предмет, похожий на самодельное взрывное устройство, большое количество пороха и поражающих элементов, разнообразные пистолеты и револьверы, большое количество патронов разного калибра, балаклавы, камуфлированная одежда, много холодного оружия.

Читайте такжеНа Луганщине председатель сельсовета передавала боевикам данные о размещении сил АТО«Среди прочего задержанный хранил топографическую карту Одесского порта с определенными метками и 2 карты - с указанием несущих стен и каркаса, расположенной в Одессе Немецкой евангелическо-лютеранской церкви», - рассказал Катеринчук.

Изъятые вещи направлены на экспертизу в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр при ГУМВД в Одесской области. Согласно баллистической экспертизе изъятых обрезов и ружья и боеприпасов установлено, что они являются нестандартным короткоствольным, гладкоствольным огнестрельным оружием. Относительно других предметов проводится взрывотехническая и баллистическая экспертизы.

Читайте такжеВ зоне АТО задержали боевика, который выполнял функции палачаПо данному факту следственным управлением ГУМВД в Одесской области открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УКУ (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами).

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас в рамках уголовного производства проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.