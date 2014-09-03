На Луганщине у безработного изъят арсенал оружия - СНБО
22:42, 03 сентября 2014Политика
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В поселке Новопсков Луганской области подразделения АТО обнаружили местного жителя без постоянного места работы с арсеналом оружия.
На Луганщине у безработного изъят арсенал оружия / sbu.gov.ua
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге в Киеве пресс-секретарь Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
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По его словам, у задержанного изъято два РПГ-18, две гранаты РГ-42 и 229 патронов калибра 5,45 мм для автомата Калашникова.
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