На Луганщине у безработного изъят арсенал оружия - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге в Киеве пресс-секретарь Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

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По его словам, у задержанного изъято два РПГ-18, две гранаты РГ-42 и 229 патронов калибра 5,45 мм для автомата Калашникова.