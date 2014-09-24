В Николаеве откроется Информационный центр Евросоюза

Как сообщили УНИАН в представительстве ЕС в Украине, на базе Черноморского государственного университета (ЧГУ) им. П. Могилы состоится официальное открытие Информационного центра Евросоюза. По завершении торжеств студенты организованным шествием, с флагами ЕС и Украины, пройдут в центре города. Завершающей частью акции станет уличный арт-перформанс - создание граффити на тему «Окно в Европу». В 15.00 с участием Представительства ЕС, общественных организаций и активистов города Николаева состоится круглый стол «Соглашение об ассоциации: что это значит для меня?».

Читайте такжеВ ЕС не понимают грез России об СССР - РомпейВ рамках информационной кампании «Строим Европу в Украине» на базе ЧГУ им. П. Могилы будет открыт Информационный центр Европейского союза. Цель Центра - распространение информации о ЕС и его политике, предоставление помощи университетам и исследовательским центрам, содействие участию студентов в дебатах по европейским вопросам, в получении стипендий.

Во время открытия Центра информации ЕС пресс-атташе представительства ЕС в Украине Давид Стулик обсудит со студентами роль Европейского союза в деэскалации конфликта в Украине.