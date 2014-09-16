Вместе с ратификацией СА депутаты могут принять заявление о перспективе членства в ЕС

Одновременно с ратификацией Соглашения об ассоциации парламент планирует рассмотреть и принять политическое заявление, в котором задекларирует право Украины подать заявку на вступление в Евросоюз.

Проект соответствующего документа поддержал во вторник утром комитет ВР по вопросам европейской интеграции, передает Украинская правда.

"Верховная Рада отмечает, что согласно статье 49 договора о ЕС Украина имеет европейскую перспективу и может подать заявку на членство в ЕС при условии соблюдения ею принципов демократии, уважения фундаментальных свобод, прав человека и обеспечения верховенства права", - говорится в проекте заявления.

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В случае принятия данного решения Совет также задекларирует, что Соглашение об ассоциации является "шагом к конечной цели - обретению полноправного членства в Европейском союзе".

Данный проект был поддержан единогласно присутствующими членами комитета, которые стали его соавторами. В ближайшее время документ должен быть зарегистрирован в секретариате Совета.

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Необходимо отметить, что в ВР зарегистрирован проект заявления авторства спикера ВР Александра Турчинова, в которой присутствуют все приведенные тезисы. Однако этот документ не был рассмотрен в профильном комитете.

Рассмотрение закона о ратификации Соглашения об ассоциации, а также соответствующего заявления ВР состоится во вторник 16 сентября.