Ситуация в Донецке напряженная: слышны взрывы, шквальный ветер повредил линии электропередач

По состоянию на 18.30 в Донецке сохраняется напряженная ситуация. Звуки залпов и взрывов, по сообщениям жителей, слышны в Ленинском, Ворошиловском и Киевском районах.

Об этом сообщает сайт Донецкого городского совета.

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По данным горсовета, погодные условия в городе не улучшились. «Ремонтные бригады энергоподающих организаций продолжают вести восстановительные работы на линиях, поврежденных шквальным ветром. На данный момент в Донецке остаются обесточенными 125 подстанций», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что из-за поваленных деревьев не осуществляют движение троллейбусы №14 и трамваи №8. Остальные маршруты работают в штатном режиме.