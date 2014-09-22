В Донецке сохраняется напряженная обстановка: по-прежнему слышны залпы

13:42, 22 сентября 2014
Общество
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По состоянию на 12:30 ситуация в Донецке стабильно напряженная, жители города сообщают о звук залпов.

REUTERS

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого горсовета.

В частности, в сообщении говорится о том, что в Киевском и Кировском районах отдаленно слышны залпы, заявили в мэрии.

Читайте такжеБоевики возобновили штурм аэропорта в ДонецкеСогласно сообщению, системы жизнеобеспечения города работают. Восстановление сетей энерго- и газоснабжения продолжается. Без энергоснабжения микрорайон Привокзальный в Киевском районе. Там временно отключены 5 подстанций.

"Связано это с проведением Донецкой железной дорогой ремонтных работ на своих коммуникациях. Всего по городу остаются обесточенными 27 трансформаторных подстанций", - отметили в горсовете. 

Ситуация с продовольствием в Донецке удовлетворительная, говорят в мэрии.

Общественный транспорт движется, согласно графикам, изменений в маршрутах нет.

Как сообщал УНИАН, минувшая ночь в Донецке прошла без активных военных действий, утром в городе была слышна стрельба.

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