Летчицу Савченко везут в психбольницу в Санкт-Петербурге

В эксклюзивном интервью ТСН семья летчицы Надежды Савченко, которую этапировали из Воронежского СИЗО в неизвестном направлении, сообщили, что Надежду везут в психбольницу в Санкт-Петербурге, передает ТСН.ua.

Родные девушки уверяют, что эту информацию им удалось узнать из надежных источников.

"Нам сказали, что ее везут в психбольницу в Санкт-Петербурге, чтобы признать душевнобольной. Насколько этому можно верить, мы сейчас выясняем", - рассказали родные.

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Напомним, что адвокаты продолжают искать Надежду в СИЗО Москвы, и уже выяснили, что в Лефортовом ее нет.

Адвокат Савченко Марк Фейгин заявил ТСН, что из Воронежского СИЗО его подзащитную этапировали в неизвестном направлении еще в понедельник. Однако, ему об этом стало известно только сегодня утром. МИД Украины уже направило ноту протеста на незаконные действия российской стороны.