На украинские города налетели бури

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, вчера, 23 сентября, около 18.30, на улице Бортнянского во Львове под напором сильных порывов ветра упало дерево, которое перегородило дорогу. В результате падения дерева пострадали трое прохожих.

Двое пострадавших после оказания медицинской помощи от госпитализации отказались, а травмированная женщина в состоянии средней тяжести госпитализирована в нейрохирургическое отделение больницы скорой помощи.

В Запорожской области вследствие непогоды (грозы, урагана и шквалистого ветра с порывами до 40 м/с) по состоянию на сегодняшнее утро было обесточено 335 населенных пунктов: 298 - полностью и 37 - частично.

Читайте такжеСмерч на Ровенщине сорвал крыши с полсотни домов (фото, видео)Как сообщили УНИАН в ОАО «Запорожьеоблэнерго», «от шквального ветра, который на открытой территории с корнями вырывал деревья, больше всего пострадали Вольнянский, Ореховский, Мелитопольский, Михайловский и Запорожский районы области, где ураган лишил энергоснабжения 51, 45, 42, 30 и 28 населенных пунктов соответственно».

Также от ураганного ветра существенно пострадали Мариуполь и Севастополь. В Мариуполе шквальный ветер и ливень оставили без света и воды сотни домов. В Севастополе ветер повалил деревья, а дождем затопило дороги, сообщают Севастопольские новости.