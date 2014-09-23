В Умани сотрудники ГСЧС спасли лагерь хасидов от воды

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УГСЧС в Черкасской области, в ночь на 23 сентября из-за большого количества осадков возникла угроза подтопления лагеря хасидов-паломников по улице Челюскинцев.

Получив информацию относительно частичного подтопления территории палаточного городка, спасатели сводного отряда УДСНС, обеспечивающие гражданскую защиту на территории компактного проживания хасидов, вместе с инженерной техникой прибыли на место происшествия. Используя мешки с песком и, проложив дренажные канавы, спасатели вместе с обслуживающим персоналом палаточного городка соорудили защитную дамбу и провели водоотведение и откачку воды.

Читайте такжеВ Умани перекрыли улицы и ввели пропускной режим из-за прибытия хасидовКак сообщал УНИАН, в Умани, по состоянию на 23 сентября, на празднование 5775 иудейского нового года Рош-га-Шана 24 сентября уже приехало 10602 хасида-паломника. В Умани в этом году, несмотря на сложную ситуацию в Украине, приедет рекордное количество хасидов - более 35 тыс. паломников из 25 стран. В прошлом году новый год по иудейскому календарю возле могилы цадика Нахмана здесь встретили почти 30 тыс. паломников из 16 стран, преимущественно из Израиля.

Ранее местные СМИ сообщали, что между хасидами и местными общинами возник конфликт из-за незаконно установленного палаточного городка на улице Челюскинцев, однако позже он был успешно решен.

Справка УНИАН. Ежегодно в Умани собираются сторонники иудейского течения хасидизма. Рабби Нахман из Брацлава (1772-1810) - основатель брацлавского (бресловского) хасидизма. Похоронен в Умани на еврейском кладбище. Могила цадика - одна из самых почитаемых святынь хасидов, место ежегодных массовых паломничеств.