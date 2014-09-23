Сегодня по всей Украине дожди и порывы ветра
23 сентября в результате активной деятельности юго-западного циклона в Украине пройдут дожди, местами осадки достигнут значений сильных или очень сильных, порывы северного ветра составят 15-22 м/с, на юге и востоке до 25-27 м/с.
Температура воздуха не превысит +8+15 градусов, на востоке и в южной части ожидается +14+ 20 градусов.
Об этом пишет сайт opogode.
В западной части пройдут дожди. Температура воздуха +8+13 градусов.
В северных областях ожидается дождливая погода, сильные осадки и штормовой ветер. Температура воздуха +9+15 градусов.
В центральных областях будет господствовать дождливая ветреная погода. Температура воздуха +10+15, в Днепропетровской области до +19 градусов.
На востоке Украины умеренные, сильные и очень сильные осадки. Температура воздуха +14+20 градусов.
В южной части пройдут умеренные и сильные дожди. Температура воздуха +15+20 градусов, в Одесской и Николаевской областях похолодает до +10+15 градусов.
В Киеве пройдут сильные дожди. Температура воздуха +9+13 градусов.
Ветер в Украине ожидается северный, 5-12 м/с, местами порывы 15-22 м/с,на юге и востоке 25-27 м/с.