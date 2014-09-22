В Донецке продолжаются боевые действия

Как сообщает пресс-служба Донецкого горсовета, утром 22 сентября в Петровском и Кировском районах города были слышны звуки залпов и взрывы.

За минувшие сутки в результате попадания снарядов уничтожены металлические контейнеры на рынке "Трудовской" в Петровском районе и складские помещения по адресу Путиловская роща 2 в Киевском районе.

Кроме того, в городе повреждены газопроводы.

Читайте также103 населенных пункта на Донетчине все еще без света"По информации ПАО "Донецкгоргаз" в балке, между ул. Калинина и ул. Розы Люксембург и по ул. Фёдорова пробиты подземные газопроводы среднего давления. В посёлке Флора, ул. Слепнёва 82а, осколками снаряда на высоте 6м повреждён газопровод высокого давления диаметром 530 мм. По улице Олимпиева 172, осколками повреждён распределительный газопровод", - рассказали в горсовете.

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