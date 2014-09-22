103 населенных пункта на Донетчине все еще без света

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании ДТЭК, энергетики компании 21 сентября восстановили электроснабжение города Украинск, так как город был частично обесточен 20 сентября из-за аварии на линии электропередачи и частично восстановили электроснабжение Советского района города Макеевка. Полностью восстановить подачу электроэнергии в районе невозможно из-за непрекращающихся обстрелов, отметили в пресс-службе. 21 сентября в восстановительных работах участвовали энергетики ДТЭК в составе 61 бригады.

Читайте такжеВ нескольких районах Донецка слышны залпы орудий и взрывыВ ДТЭК констатировали, что продолжает оставаться обесточенной насосная первого подъема Южно-Донбасского водопровода – вода не поступает на Красноармейскую и Великоанадольскую фильтровальные станции. Также обесточена Донецкая фильтровальная станция, Новостожковский водопроводный узел, Кировский водопроводный узел. Восстановить электроснабжение этих объектов невозможно из-за непрекращающихся боев в районе повреждения линий и подстанций.

Частично обесточены города Дебальцево, Амвросиевка, Авдеевка, Ясиноватая, Харцызск, Зугрэс, Шахтерск, Углегорск. В Донецке частично без электроэнергии остаются жители Куйбышевского, Петровского и Кировского районов города.

Читайте такжеВ Горловке восстановлено энергоснабжение 21 сентября бригады Горловского, Восточного, Авдеевского, Торезского, Шахтерского, Дебальцевского, Снежнянского, Харцызского, Старобешевского, Ясиноватского, Тельмановского, Енакиевского РЭС не имели возможности проводить ремонтно-восстановительные работы из-за боевых действий, отмечено в сообщении.

Как сообщал УНИАН, убытки, нанесенные инфраструктуре Донецка и Луганска в результате обстрелов и бомбардировок, оцениваются в 440 миллионов долларов США.