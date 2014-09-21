Инфраструктуре Донецка и Луганска нанесен ущерб на $440 млн - ООН

Об этом сообщается в отчете Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УВКБ). Его цитирует ИТАР-ТАСС.

За время конфликта были повреждены почти 2000 объектов, в том числе 659 общественных зданий, 1230 частных домов и 178 офисов, говорится в документе.

По информации УВКБ, в Донецке закрыты более 70% предприятий и восстановление их работы будет сопряжено с серьезным трудностями. "К примеру, некоторые шахты были затоплены и теперь требуют ремонта", - подчеркнули в управлении.

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В Донецке ощущается нехватка воды, некоторые районы города по-прежнему отрезаны от системы водоснабжения. В нескольких районах Луганска было восстановлено электроснабжение и сейчас ведутся работы по восстановлению водонасосных станций и канализации.