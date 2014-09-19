В Одессе сотрудник ГАИ задержал вооруженного киллера

Об этом сообщили УНИАН в Центре связей с общественностью облУВД.

По словам руководителя ЦСО Аллы Марченко, "пострадавший с огнестрельным ранением доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывают медицинскую помощь".

Она также добавила, что "старший лейтенант Сергей Кардаш стал случайным свидетелем того, как вооруженный злоумышленник примерно в 10:30 утра догонял на улице прохожего, стреляя из пистолета. Не будучи вооруженным, Кардаш бросился на преступника, сумел завладеть его пистолетом, ножом и доставить в Порто-франковское отделение милиции".

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По словам Марченко, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного производства по факту вооруженного нападения.

Из других источников в правоохранительных органах стало известно, что задержанный - киллер, который якобы сделал три выстрела в жителя Одессы, намереваясь убить лидера Одесской облорганизации УДАРа Андрея Юсова. Эту информацию подтвердил сам политик, который сейчас находится в Киеве.

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Пресс-служба одесской организации партии УДАР со ссылкой на местные СМИ, планировали убить Юсова, но нападающий обознался и жертвой покушения стал его сосед. Преступник имел при себе пистолет Макарова и боевой нож. Он произвел три выстрела в живот мужчине, после чего пытался бежать, но был схвачен сотрудником ГАИ, ставшим случайным свидетелем события.

По информации издания, на допросе задержанный признался, что пытался попасть именно в соратника Гурвица и Кличко в Одессе Юсова. Жертва нападения была доставлена ​​в больницу, его состояние на данный момент по оценкам врачей критическое.