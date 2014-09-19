Запущена онлайн-хроника об истории и аннексии Крыма

В проекте описаны основные исторические вехи истории Крыма, рассмотрены вопросы коренного населения полуострова, и его развития, завоеваний, аннексии и в каком состоянии сейчас находится инфраструктура Крыма, его политическая, экономическая сферы, позиция в международно-правовом поле.

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Эксперт "Майдана иностранных дел" Юрий Смелянский отметил: "Нам важно показать просто факты и пусть читатели сами ставят оценки и делают выводы.История Крыма не закончена, она продолжается и, по моему мнению, Крым обязательно вернется в Украину".

Проект состоит из двух частей. Первая - это краткий событийный взгляд на длинную крымскую историю. Во второй части подробно описаны беспокойные события, предшествовавшие аннексии Крыма Россией, Евромайдан, митинги, нелегитимный референдум. Подробно и в синхронном порядке описаны главные события, которые происходили в материковой части Украины, в Крыму, в России уже во время аннексии. Завершают рассказ материалы о том, что сейчас происходит на полуострове.