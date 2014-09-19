За сутки в Донецкой области боевики угнали 18 автомобилей

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Так, согласно оперативной сводке, в милицию обратилась 57-летняя женщина-частный предприниматель, жительница Горловки, с заявлением о том, что неизвестные вооруженные лица в камуфляжной одежде у гаража на ул. Вознесенская незаконно завладели ее автобусом "ПАЗ - 32054". В Донецке вооруженные лица в камуфляжной форме проникли на территорию автостоянки «Проминвестбанка» и незаконно завладели тремя инкассаторскими автомобилями «Фольксваген».Читайте такжеВ Донецке боевики на блокпосту отобрали у пенсионера машину, а его самого взяли в плен

Также в милицию от руководства банка поступило сообщение о том, что с охраняемой стоянки в Донецке вооруженные автоматами неизвестные в камуфляжной форме с помощью автокрана завладели двумя бронированными автомобилями «Фольксваген», принадлежащими банку.

По этим и другим аналогичным фактам открыты уголовные производства по ч. 3 ст. 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством, совершенное организованной группой или соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия, или если оно нанесло большой материальный ущерб).