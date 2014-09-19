На Донетчине террористы расстреляли родственников активиста "Батькивщины"

Об этом "Новостям Донбасса" сообщил глава избирательного штаба ВО "Батькивщина" в Донецкой области Александр Ярошенко.

По его словам, родственники главы Ясиноватской "Батькивщины" были остановлены на блокпосту по дороге в Ясиноватую, куда они направлялись, чтобы забрать зимние вещи. Их имена оказались в "расстрельных списках". После этого их тела со следами огнестрельных ранений были доставлены в морг.

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По другой информации сына и свата расстреляли ДНРовцы на блок-посту между Ясиноватой и Макеевкой, когда они ехали на работу в Донецк. Тела Ирина нашла только 17 сентября в морге. 19 сентября их похоронят.