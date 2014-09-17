Керченская паромная переправа может остановить работу из-за непогоды

В районе переправы объявлено штормовое предупреждение, порывы ветра достигают 20 метров в секунду.

«Время перехода паромов через пролив составляет до полутора часов, - сообщили в пресс-службе.- Паромное движение на Керченской переправе серьезно затруднено».

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Между тем в порту «Крым» скопилось около 800 автомобилей, ожидая своей очереди на паром.