Керченская паромная переправа может остановить работу из-за непогоды
19:31, 17 сентября 2014Общество
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Автомобилистам рекомендуют из-за усиления ветра воздержаться от поездок через Керченскую паромную переправу 17-18 сентября, сообщает в Крыму пресс-служба единой транспортной дирекции.
В Крыму штормовое предупреждение / itv.in.ua
В районе переправы объявлено штормовое предупреждение, порывы ветра достигают 20 метров в секунду.
«Время перехода паромов через пролив составляет до полутора часов, - сообщили в пресс-службе.- Паромное движение на Керченской переправе серьезно затруднено».
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Между тем в порту «Крым» скопилось около 800 автомобилей, ожидая своей очереди на паром.
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