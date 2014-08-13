На Донетчине из-за действий боевиков полностью разрушены сотни домов
18:05, 13 августа 2014Политика
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Почти все дома были частными усадьбами.
REUTERS
В Донецкой области из-за действий террористов полностью разрушено 300 домов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге в Киеве руководитель Информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко.
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"По оперативной информации, в Донецкой области полностью разрушено 300 домов: 42 коммунальной формы собственности, остальные – 258 частные усадьбы. Без крыши над головой осталось 480 семей, что составляет более тысячи человек", - сказал Лысенко.
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