На Донетчине из-за действий боевиков полностью разрушены сотни домов

18:05, 13 августа 2014
Политика
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Почти все дома были частными усадьбами.

REUTERS

В Донецкой области из-за действий террористов полностью разрушено 300 домов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге в Киеве руководитель Информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко.

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"По оперативной информации, в Донецкой области полностью разрушено 300 домов: 42 коммунальной формы собственности, остальные – 258 частные усадьбы. Без крыши над головой осталось 480 семей, что составляет более тысячи человек", - сказал Лысенко.

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