Эксперты рассказали о реформировании системы здравоохранения Украины

Украина в пятерке стран мира с самым низким уровнем удовлетворенности медицинскими услугами - к таким выводам пришли эксперты, которые входят в группу реформирования системы здравоохранения Украины, сообщает "Сніданок з 1+1".

Среди экспертов есть и представители Грузии, на опыт именно этой страны украинские специалисты будут опираться при реформировании отечественной системы здравоохранения.

Украинцы давно уже привыкли, что за "бесплатное" медицинское обслуживание надо платить, даже самые простые процедуры, как уколы, имеют свой прейскурант. Не лучшие условия в больницах, если лечиться стационарно, - все от постельного белья до лекарств необходимо закупать самостоятельно.

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Врачи, со своей стороны, говорят, что устали ждать реформирования отрасли, ведь условия труда ужасные, а зарплата - мизерная. Медики бьют тревогу - медицинская отрасль в Украине немедленно требует кардинальных изменений.

Реформу, отмечает эксперт, в Украине будут проводить, опираясь на опыт Грузии. Изменения по-грузински решили наследовать, поскольку именно эта страна также проводила реформы в состоянии военного конфликта. И как только введут реформы - про взятки и подачки врачам можно будет забыть.

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"Будет снижен объем неформальных платежей, которые будут переведены в более легальный способ. Ожидается, что повысится качество предоставления услуг за счет того, что человек будет лечиться и диагностироваться ранее"", - объясняют эксперты.

Государство значительно экономит, если будет диагностировать болезни на ранних стадиях. Так работает система здравоохранения Израиля, США и других развитых стран. Профилактические медосмотры населения там проводятся регулярно - такой опыт будет перенимать и Украина.