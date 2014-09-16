Украинцы не удовлетворены первыми ста днями работы президента

Об этом свидетельствуют данные мониторинга общественного мнения Института социологии НАНУ, который обнародовал фонд "Демократические инициативы", передает ZN.UA.

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При этом у Виктора Ющенко в первые 100 дней после избрания средняя оценка деятельности составила 5,6 балла, Виктора Януковича – 5,1 балла.

Между тем, политические эксперты оценили первые 100 дней работы Петра Порошенко значительно выше, дав ему 6,3 балла по 11-балльной шкале. Деятельность Виктора Януковича в 2010 году за аналогичный период эксперты оценили только в 2,7 балла.

Оценки украинских граждан, которые оценивали деятельности президента отличаются в разных областях страны: западный регион - 5,8 балла, центральный - 5,4 балла, южный - 4,7 балла, восточный - 4,3 балла, Донбасс - 2,2 балла.

Мониторинг общественного мнения Института социологии НАНУ проводился в августе 2014 года. Были опрошены 1800 респондентов по всей Украине за исключением Крыма.