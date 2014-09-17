На Донетчине без света остаются 97 населенных пунктов

В Донецкой области 16 сентября 97 населенных пунктах остаются обесточенными.

В Донецкой области 16 сентября энергетики компании ДТЭК восстановили электроснабжение 5 населенных пунктов.Читайте такжеНа Донбассе в 16 населенных пунктах появился свет Как сообщили УНИАН в пресс-службе ДТЭК, в работах участвовали 469 энергетика в составе 182 бригад с использованием 141 механизмов.

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