Российские военные продолжают обстрел Донецка из тяжелой артиллерии, есть жертвы

Российские военные и боевики продолжают обстреливать из тяжелой артиллерии жилые районы Донецка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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«В Донецке ситуация остается критической, террористы и российские военные не прекращают обстреливать Куйбышевский и Киевский районы из тяжелой артиллерии», - сказал он.

Лысенко сообщил, что «есть разрушения жилых домов, инфраструктуры, есть жертвы и пострадавшие среди мирного населения».