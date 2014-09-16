Российские военные продолжают обстрел Донецка из тяжелой артиллерии, есть жертвы
17:36, 16 сентября 2014Общество
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В Донецке ситуация остается критической.
REUTERS
Российские военные и боевики продолжают обстреливать из тяжелой артиллерии жилые районы Донецка.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
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«В Донецке ситуация остается критической, террористы и российские военные не прекращают обстреливать Куйбышевский и Киевский районы из тяжелой артиллерии», - сказал он.
Лысенко сообщил, что «есть разрушения жилых домов, инфраструктуры, есть жертвы и пострадавшие среди мирного населения».
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