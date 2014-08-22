Боевики продолжают обстреливать жилые кварталы Донецка и Луганска
Террористы продолжают обстреливать из артиллерии и бронетехники жилые кварталы Донецка иа Луганска.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«На протяжении суток террористы не прекращают обстреливать жилые массивы Ленинского, Киевского, Ворошиловского и Куйбышевского районов Донецка», - отметил он.
Также, по словам Лысенко, боевики обстреливают из артиллерии и бронетехники районы Луганска из поселка Георгиевка Лутугинского района, и Краснодона – из предместья, куда она заходит со стороны Суходольска.
Читайте такжеВ Донецке боевики захватили СИЗО: часть заключенных хотят казнить, остальных - мобилизоватьСпикер СНБО добавил, что боевики продолжают уничтожать всю инфраструктуру региона. Вчера террористы обстреляли взрывоопасную шахту «Комсомолец».