Боевики продолжают обстреливать жилые кварталы Донецка и Луганска

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«На протяжении суток террористы не прекращают обстреливать жилые массивы Ленинского, Киевского, Ворошиловского и Куйбышевского районов Донецка», - отметил он.

Также, по словам Лысенко, боевики обстреливают из артиллерии и бронетехники районы Луганска из поселка Георгиевка Лутугинского района, и Краснодона – из предместья, куда она заходит со стороны Суходольска.

Читайте такжеВ Донецке боевики захватили СИЗО: часть заключенных хотят казнить, остальных - мобилизоватьСпикер СНБО добавил, что боевики продолжают уничтожать всю инфраструктуру региона. Вчера террористы обстреляли взрывоопасную шахту «Комсомолец».