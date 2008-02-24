Роман Скрыпин возглавил Независимый медиа-профсоюз

Роман Скрыпин избран председателем Независимого медиа-профсоюза Украины. За его избрание проголосовал 31 из 57 делегатов ІІ этапа съезда НМПУ, который прошел в киевском Доме ученых 23 февраля, сообщает Телекритика.

Роман Скрыпин был единственным претендентом на пост председателя НМПУ. Сергей Гузь, которого выдвинули на этот пост собрания Киевского независимого медиа-профсоюза 9 февраля, взял самоотвод. Отказался баллотироваться на пост председателя НМПУ и Егор Соболев, которого выдвигали собравшиеся на съезде.

По словам Романа Скрыпина, сейчас он занимается разработкой концепции нового телеканала. Отвечая на вопрос делегатов съезда, Роман Скрыпин отметил, что, по его мнению, Медиа-профсоюз не должен брать гранты на свою деятельность и должен иметь постоянно действующий исполнительный орган.

Делегаты съезда проголосовали за избрание Сергея Гузя первым заместителем председателя НМПУ, а Александра Зинченко – заместителем.