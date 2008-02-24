На шахте "Полтавская" (ГП "Орджоникидзеуголь") в Енакиево Донецкой области спасатели извлекли из-под завала тело погибшего горняка.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, в результате аварийно-спасательных работ сегодня в 4.10 на горизонте 477 метров горноспасатели обнаружили тело 37-летнего проходчика без признаков жизни. В 5.10 тело горняка было поднято на поверхность. На шахте создана комиссия по расследованию причин обрушения.

Как сообщал УНИАН, обрушение на шахте "Полтавская" произошло в 10.50 23 февраля. К 12.00 одного из горняков спасателям удалось извлечь из-под завала живым. Он был направлен в больницу в тяжелом состоянии. Судьба второго шахтера оставалась неизвестной.