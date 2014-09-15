В Тернополе на вокзале задержали мужчин с гранатами и патронами

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре областного управления СБУ, сегодня в рамках работы координационной группы антитеррористического центра при УСБУ в Тернопольской области сотрудниками линейного отдела на станции "Тернополь" и областного Управления СБУ во время проведения фильтрационных мероприятий задержаны два жителя Ивано-Франковской области.

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Во время досмотра у задержанных обнаружено 6 гранат Ф-1, 1 граната РГО, около 2 тыс. патронов калибра 5,45 мм, 20 патронов калибра 7,62 мм, 2 патрона калибра 12,7 мм и штык-нож.

Правоохранителями решается вопрос о начале уголовного производства, а также проводятся предварительные мероприятия с целью установления происхождения изъятых средств поражения.