Завтра в Украине до +26

16 сентября суточный ход температуры воздуха ожидается в пределах +6+9 градусов на севере до +24+26 градусов в южной части Украины.

Преобладающей будет температура воздуха ночью +8+14 градусов, днем +18+24 градусов. Об этом пишет сайт opogode. Во всех областях Украины будет господствовать высокое атмосферное давление, сухая малооблачная воздушная масса. В западной части ожидается сухая погода. Температура воздуха ночью +8+15, днем +20+25 градусов. В северных областях дождей не ожидается. Температура воздуха ночью +6+13, днем ​​+18+24 градуса. В центральных областях осадков не предвидится. Температура воздуха ночью +10+15, днем +20+25 градусов. Читайте такжеНа этой неделе дождей не будет На востоке Украины будет сухо. Температура воздуха ночью +8+13, днем +21+26 градусов. В южной части - без осадков. Температура воздуха ночью +13+19, днем +21+26 градусов. В Киеве осадков не предвидится. Температура воздуха ночью +9+11, днем +19+21 градус. Ветер в Украине ожидается северо-восточный и юго-восточный, 5-12 м/с.

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