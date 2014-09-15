Завтра в Украине до +26

15:42, 15 сентября 2014
Общество
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16 сентября суточный ход температуры воздуха ожидается в пределах +6+9 градусов на севере до +24+26 градусов в южной части Украины. 

В Украине тепло и сухо / opogode.ua

Преобладающей будет температура воздуха ночью +8+14 градусов, днем +18+24 градусов.

Об этом пишет сайт opogode.

Во всех областях Украины будет господствовать высокое атмосферное давление, сухая малооблачная воздушная масса. 

В западной части ожидается сухая погода. Температура воздуха ночью +8+15, днем +20+25 градусов. 

В северных областях дождей не ожидается. Температура воздуха ночью +6+13, днем ​​+18+24 градуса. 

В центральных областях осадков не предвидится. Температура воздуха ночью +10+15, днем +20+25 градусов.

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На востоке Украины будет сухо. Температура воздуха ночью +8+13, днем +21+26 градусов. 

В южной части - без осадков. Температура воздуха ночью +13+19, днем +21+26 градусов. 

В Киеве осадков не предвидится. Температура воздуха ночью +9+11, днем +19+21 градус. 

Ветер в Украине ожидается северо-восточный и юго-восточный, 5-12 м/с.

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