Боевики начали переводить школы на Луганщине на "российскую программу"

Как сообщает "Информатор", в учебных заведениях отказались от преподавания украинского языка, истории Украины и украинской литературы.

Также отмечается, что были закрыты украинские классы.

Читайте такжеЛуганчан уже агитируют учить российские законыМежду тем, школах по-прежнему пользуются учебниками, изданными в Украине.

Как вчера сообщал УНИАН, в Макеевской школе террористы самопровозглашенной «Донецкой народной республики» потребовали заменить на русский язык все, что написано на стендах по-украински.