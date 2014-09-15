Боевики начали переводить школы на Луганщине на "российскую программу"
15:41, 15 сентября 2014Общество
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Ряд школ Свердловского района Луганской области перевели на российскую программу.
REUTERS
Как сообщает "Информатор", в учебных заведениях отказались от преподавания украинского языка, истории Украины и украинской литературы.
Также отмечается, что были закрыты украинские классы.
Читайте такжеЛуганчан уже агитируют учить российские законыМежду тем, школах по-прежнему пользуются учебниками, изданными в Украине.
Как вчера сообщал УНИАН, в Макеевской школе террористы самопровозглашенной «Донецкой народной республики» потребовали заменить на русский язык все, что написано на стендах по-украински.
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