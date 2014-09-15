Часть Луганска удалось подключить к электроэнергии, в город начали привозить продукты

По состоянию на 15 сентября в Луганске спокойно, на территории города не стреляют, отдельные районы и дома Луганска удалось подключить к электроэнергии.

Как сообщила УНИАН пресс-служба городского совета, на сегодняшний день специалисты продолжают работать в этом направлении. Кроме того, электричество уже начали подавать на насосные и канализационные станции, чтобы впоследствии наладить водоснабжение и обеспечить отведение сточных вод.

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В городе продолжаются аварийно-восстановительные работы: электрики приводят в порядок городские линии электропередач, поврежденные в результате обстрелов. Сотрудники коммунальных служб занимаются уборкой территории районов города.

Ситуация с отсутствием в Луганске мобильной и стационарной связи остается без изменений – на данный момент наладить ее не удалось.

Жители сообщают, что в городе расширился ассортимент продовольственных товаров. Также стали открываться некоторые аптеки и возобновились поставки медикаментов. Топливо же в Луганск завозят лишь частным образом.

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В течение длительного времени в городе не выплачиваются зарплаты, пенсии и социальные выплаты, в связи с чем у людей исчерпаны наличные денежные средства.

Эта проблема на сегодняшний день стоит крайне остро и пока остается нерешенной.