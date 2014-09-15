На этой неделе дождей не будет

С понедельника по воскресенье осадков не ожидается, лишь в конце недели в Крыму возможны небольшие дожди.

Ночью и утром будут возникать туманы с ухудшением видимости до 300-500 метров.

Об этом пишет сайт opogode.

Температура воздуха будет сравнительно комфортной, однако начнет постепенно снижаться. Днем она составит +18+24 градуса, на юге и на Закарпатье до +28 градусов. 18 августа ожидается похолодание до +13+18 градусов. 20-21 сентября температура воздуха снова повысится на 2-4 градуса.

Ночью ожидается температура воздуха +8+15 градусов. 17 сентября начнется снижение температуры до +5+11 градусов. В южной части будет теплее, до +12+17 градусов.

В Киеве в течение недели осадков не предвидится. Температура воздуха будет колебаться в пределах ночью +9+15, 17-19 сентября +6+10, днем +17+22 градуса. 18 сентября в дневные часы похолодает до +13+18, а в течение 20-21 сентября снова потеплеет на 2-4 градуса.